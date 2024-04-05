Собянин: Школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

Столичные выпускники получат возможность заранее выбрать профессию, подготовиться и успешно сдать экзамены, поступить в колледж или вуз мечты: для этого будет использоваться ряд инструментов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

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Он отметил, что, в частности, это практикумы для подготовки к ЕГЭ, которые позволят выпускникам заниматься в группах, сформированных по уровню знаний школьников.

Кроме того, столица продолжит развивать предпрофессиональные классы, которые предлагают углубленную подготовку к будущей профессии. Так, в этом учебном году в школах был внедрен единый стандарт обучения в инженерных, медицинских, предпринимательских, психолого-педагогических, медиа- и ИТ-классах.

По словам Собянина, целью на ближайшие пять лет является создание условий для обучения в предпрофессиональных классах всех направлений в каждом районе города. Мэр подчеркнул, что ученики должны иметь возможность подготовиться к получению профессии.

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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
ТЕГИ:ШколыСергей СобянинРоссия

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