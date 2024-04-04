Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей
С 6 по 14 апреля в Москве пройдет фестиваль колледжей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«На нем школьники смогут познакомиться с профессиями будущего и выбрать учебное заведение», — пояснил он.
По словам Собянина, в программе фестиваля мастер-классы, познавательные квесты, киберспортивные соревнования и кулинарные поединки. Мероприятия пройдут на 52 площадках. Вход на них будет бесплатным, однако необходима предварительная регистрация.
Уточняется, что 7 апреля в особой экономической зоне «Технополис Москва» состоится иммерсивное шоу «Инженерный фиджитал», организованное при поддержке 20 работодателей. 8 апреля на ВДНХ в павильоне «Атом» пройдет диджитал-фест «Войти в ИТ», в рамках события у его участников будет возможность освоить азы программирования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru