Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

С 6 по 14 апреля в Москве пройдет фестиваль колледжей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На нем школьники смогут познакомиться с профессиями будущего и выбрать учебное заведение», — пояснил он.

По словам Собянина, в программе фестиваля мастер-классы, познавательные квесты, киберспортивные соревнования и кулинарные поединки. Мероприятия пройдут на 52 площадках. Вход на них будет бесплатным, однако необходима предварительная регистрация.

Уточняется, что 7 апреля в особой экономической зоне «Технополис Москва» состоится иммерсивное шоу «Инженерный фиджитал», организованное при поддержке 20 работодателей. 8 апреля на ВДНХ в павильоне «Атом» пройдет диджитал-фест «Войти в ИТ», в рамках события у его участников будет возможность освоить азы программирования.



