Собянин: Школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы

Московские школьники, обучающиеся по дополнительным программам, смогут сдать демонстрационный экзамен для дополнительных баллов при поступлении, написал в официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Принять участие в экзамене смогут учащиеся в возрасте от 12 до 18 лет, регистрация продлится до 14 января. Первый этап экзамена пройдет в онлайн-формате уже в феврале. А очный этап – с марта по май на площадках федеральных вузов Москвы. Так, школьникам предложат решить задачи в сфере программирования, создать эскизный дизайн-проект изделия и многое другое.