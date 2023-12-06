Собянин: Школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы
Московские школьники, обучающиеся по дополнительным программам, смогут сдать демонстрационный экзамен для дополнительных баллов при поступлении, написал в официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Принять участие в экзамене смогут учащиеся в возрасте от 12 до 18 лет, регистрация продлится до 14 января. Первый этап экзамена пройдет в онлайн-формате уже в феврале. А очный этап – с марта по май на площадках федеральных вузов Москвы. Так, школьникам предложат решить задачи в сфере программирования, создать эскизный дизайн-проект изделия и многое другое.
Ранее стало известно, что окончившие школу с серебряной медалью школьники смогут получить аттестат «с отличием» сиге-голубого цвета. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что аттестат будет иметь надпись с выравниванием по центру «С отличием», выполненную серебряной краской и светящейся в ультрафиолетовом излучении. На сегодняшний день в документе описаны только аттестаты «с отличием» красного цвета, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru