Путин поздравил российских школьников с победой в олимпиаде по астрономии

По словам президента России, он искренне рад победе россиян, завоевавших шесть из шести медалей. Глава государства заявил, что участники продемонстрировали в напряженной и честной борьбе «глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплоченность».

Путин также выразил благодарность учителям, родителям и наставникам триумфаторов соревнований и пожелал победителям новых достижений в жизни и в учебе.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что абсолютным победителем Олимпиады стал москвич Дмитрий Тимофеев, также обладателями первого места стали школьники Егор Потапов, Кирилл Рощин, Дмитрий Санковский, Святослав Суглобов и Константин Телелюхин.

Ранее сообщалось, что школьники 6–11-х классов российских школ смогут бесплатно подготовиться к олимпиадам по программированию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

