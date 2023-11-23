Путин поздравил российских школьников с победой в олимпиаде по астрономии
Российский лидер Владимир Путин поздравил российскую команду с первым местом на II Открытой Международной астрономической олимпиаде. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.
По словам президента России, он искренне рад победе россиян, завоевавших шесть из шести медалей. Глава государства заявил, что участники продемонстрировали в напряженной и честной борьбе «глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплоченность».
Путин также выразил благодарность учителям, родителям и наставникам триумфаторов соревнований и пожелал победителям новых достижений в жизни и в учебе.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что абсолютным победителем Олимпиады стал москвич Дмитрий Тимофеев, также обладателями первого места стали школьники Егор Потапов, Кирилл Рощин, Дмитрий Санковский, Святослав Суглобов и Константин Телелюхин.
Ранее сообщалось, что школьники 6–11-х классов российских школ смогут бесплатно подготовиться к олимпиадам по программированию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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