Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето посетили 1,3 млн гостей

Мэр добавил, что с речных вокзалов круизные суда уходят в 30 туристических центров и городов России. Самыми популярные направлениями от Северного речного вокзала стали Нижний Новгород, Кострома, Тверь, Астрахань, Мышкин, Казань и Санкт-Петербург. От Южного речного вокзала чаще всегда суда отправлялись до Нижнего Новгорода, Касимова, села Константиново (родины поэта Сергея Есенина) и Рязани.

Собянин добавил, что комплексное благоустройство сделало речные вокзалы популярными не только для путешественников, но и для всех москвичей. В частности, на Северном речном вокзале летом состоялось 108 выставок, фестивалей, лекций и мастер-классов, которые посетили свыше 1,2 млн гостей.

Сергей Собянин добавил, что также растет популярность и Южного речного вокзала, на территории которого теперь тоже есть все для отличной прогулки — красивая набережная, кафе и ресторан. Здесь желающие могут посетить библиотеку и Музей транспорта Москвы, полюбоваться городом с открытой смотровой площадки на крыше. На Южном речном вокзале также проходят спортивные тренировки, выступления музыкантов, игры, викторины, показ кино и мультфильмов и так далее. Кроме того, 29 июля на Южном речном вокзале прошел праздничный парад техники, приуроченный к 65-летию Мосгортранса. Всего на территории Южного речного вокзала за лето прошло 130 бесплатных мероприятий, которые посетили 90 тысяч гостей.

Собянин также указал на особую популярность летних бассейнов на Южном речном вокзале. Здесь летом 2023 года был введен в эксплуатацию четвертый бассейн, появились дополнительные места. На пляжной зоне отдохнули 100 тысяч москвичей и гостей столицы, которые могли воспользоваться рестораном, фитобаром и летней кухней. Кроме того, более 150 тысяч человек посетили бассейны и вечеринки Dream Beach Club в парке развлечений «Остров мечты».

Мэр подчеркнул, что географическое расположение Москвы дает возможность органично включить речной транспорт в общегородскую транспортную сеть. Собянин выразил уверенность в его большом будущем и предсказал рост числа круизов, речных прогулок и маршрутов.

