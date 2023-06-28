На Северном речном вокзале за месяц поженились 25 пар
За месяц свадебного сезона 2023 года на Северном речном вокзале поженились 25 пар. А всего на площадке было создано 137 новых семей. Об этом рассказала заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. По её словам, Северный речной вокзал стал доступен молодоженам для выездной регистрации брака в рамках проекта «Новые адреса счастья» в 2021 году.
«Тогда прошли первые церемонии, после которых площадка стала пользоваться популярностью. По сравнению с прошлым годом количество слотов времени увеличилось на 30%. Кроме того, в этом году для регистрации брака стали доступны не только субботы, но и будние дни», — рассказала вице-мэр.
Здание Северного речного вокзала открыто для молодоженов и их гостей в вечернее время, так как церемонии бракосочетания там проводятся с 20:00 до 23:00. После торжественной части у молодых есть уникальная возможность устроить свадебную фотосессию на смотровой площадке здания с видами на Химкинское водохранилище, канал имени Москвы и благоустроенную набережную. Подать заявление о заключении брака в здании Северного речного вокзала можно лично во Дворце бракосочетания №1, а также на портале государственных услуг или на mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей.
Всего для молодоженов в Москве доступно более 30 выездных площадок. Это различные особняки и усадьбы, небоскрёбы, объекты транспортного комплекса, стадион и другие места. Заключить брак на некоторых из них можно не только по выходным, но и в будние дни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru