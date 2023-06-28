На Северном речном вокзале за месяц поженились 25 пар

За месяц свадебного сезона 2023 года на Северном речном вокзале поженились 25 пар. А всего на площадке было создано 137 новых семей. Об этом рассказала заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. По её словам, Северный речной вокзал стал доступен молодоженам для выездной регистрации брака в рамках проекта «Новые адреса счастья» в 2021 году.

«Тогда прошли первые церемонии, после которых площадка стала пользоваться популярностью. По сравнению с прошлым годом количество слотов времени увеличилось на 30%. Кроме того, в этом году для регистрации брака стали доступны не только субботы, но и будние дни», — рассказала вице-мэр.