Собянин: Северный и Южный речные вокзалы готовы к началу летней навигации

По его словам, в рамках подготовке к навигации была обновлена инфраструктура причалов, в порядок привели фасады и набережные. Также была выполнена проверка противопожарных систем.

Градоначальник напомнил, что в 2023 году в Москве на круизных теплоходах и прогулочных судах было совершено рекордные 2,2 млн поездок - на 22% больше, чем годом ранее.

«В этом году летний сезон навигации откроется 24 апреля, и мы ожидаем, что речные перевозки будут пользоваться такой же популярностью», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в рамках благоустройства Южного речного вокзала власти благоустроили набережную протяженностью 500 метров, организовав пять причальных зон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

