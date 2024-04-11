Собянин: Северный и Южный речные вокзалы готовы к началу летней навигации
Северный и Южный речные вокзалы Москвы готовы к открытию сезона летней навигации. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в рамках подготовке к навигации была обновлена инфраструктура причалов, в порядок привели фасады и набережные. Также была выполнена проверка противопожарных систем.
Градоначальник напомнил, что в 2023 году в Москве на круизных теплоходах и прогулочных судах было совершено рекордные 2,2 млн поездок - на 22% больше, чем годом ранее.
«В этом году летний сезон навигации откроется 24 апреля, и мы ожидаем, что речные перевозки будут пользоваться такой же популярностью», - заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в рамках благоустройства Южного речного вокзала власти благоустроили набережную протяженностью 500 метров, организовав пять причальных зон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru