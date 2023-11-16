Собянин: Число поездок по Москве-реке в сезон летней навигации возросло на 22%
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в этом сезоне летней навигации жители и гости столицы совершили по Москве-реке на круизном и прогулочном флоте около 2,2 млн поездок.
По его словам, это на 22% больше, чем в 2022 году, а достичь таких результатов удалось за счёт комплексного подхода к развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта.
Градоначальник напомнил, что три года назад был открыт Северный речной вокзал, а в апреле текущего года - Южный речной вокзал. От них можно было отправиться в круизы до 30 крупных городов и туристических центров России.
«16 ноября, летний сезон речной навигации закрывается. Но часть прогулочного флота будет ходить и зимой. Круглогодично работают и наши маршруты речного электротранспорта», – написал мэр.
Ранее директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова рассказала «Радиоточке НСН», что среди россиян наибольшим спросом пользуются недельные речные круизы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru