Собянин: Число поездок по Москве-реке в сезон летней навигации возросло на 22%

По его словам, это на 22% больше, чем в 2022 году, а достичь таких результатов удалось за счёт комплексного подхода к развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта.

Градоначальник напомнил, что три года назад был открыт Северный речной вокзал, а в апреле текущего года - Южный речной вокзал. От них можно было отправиться в круизы до 30 крупных городов и туристических центров России.

«16 ноября, летний сезон речной навигации закрывается. Но часть прогулочного флота будет ходить и зимой. Круглогодично работают и наши маршруты речного электротранспорта», – написал мэр.

Ранее директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова рассказала «Радиоточке НСН», что среди россиян наибольшим спросом пользуются недельные речные круизы.

