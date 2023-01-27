Собянин: Сеть наземного метро в этом году охватит ещё более 40 районов столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграмм-канале заявил, что более 70% пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) пользуются возможностью сделать бесплатную пересадку на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).
Он отметил, что такие пересадки возможны на 22 станциях МЦД.
Градоначальник рассказал, что в 2023 году в столице появятся две новые линии МЦД, благодаря чему сеть наземного метро охватит ещё больше 40 районов города и несколько подмосковных городов, а число пересадочных станций увеличится более чем в два раза — до 55.
«На маршрутах МЦД работает единая билетная система. Это позволяет пассажирам не только совершать поездки быстро и с комфортом, но и экономить. Благодаря выгодным тарифам и бесплатной пересадке на метро и МЦК жители Москвы экономят на поездках по МЦД до 50%, а жители Московской области — до 75% ежедневно», - написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что за 10 лет в Московском метрополитене появилось 31 260 новых рабочих мест, подземка стала одним из крупнейших работодателей столицы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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