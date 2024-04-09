Собянин: Сервисы «Московской электронной школы» внедрят еще в 20 регионах России

По его словам, в ближайшие годы планируется внедрение «умных» сервисов МЭШ с использованием технологий искусственного интеллекта. Они дадут школьникам возможность строить персонализированные образовательные траектории.

Градоначальник напомнил, что МЭШ является технологической основой для федеральной государственной информационной системы «Моя школа», и столица продолжим оказывать помощь российским регионам во внедрении сервисов.

«Эта работа завершена в Калужской и Московской областях, Татарстане... подписали соглашение с Дагестаном и Тюменской областью. В ближайшие годы московская образовательная платформа будет внедрена как минимум в 20 регионах страны», – заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в МЭШ появились углублённые курсы подготовки к ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

