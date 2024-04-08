Анастасия Ракова рассказала о глобальной трансформации СПО в Москве
Москвичи при выборе профессионального пути стали чаще обращать внимание на рабочие специальности. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, потребность в кадрах фиксируется практически во всех отраслях экономики, причём в первую очередь, это именно «специалисты рабочих профессий». И в столице уже несколько лет ведётся работа по развитию среднего профессионального образования.
Она указала, что образовательная программа корректируется с учётом потребности конкретных московских работодателей, параллельно развивается инфраструктура и обновляется оборудование.
Также Ракова отметила, что в Москве запущена большая профориентационная программа, мероприятия проходят в том числе на базе специализированного центра «Профессии будущего», который уже посетили более 40 тысяч ребят.
«Здесь в ребята могут посмотреть какая ситуация на сегодняшний день на рынке труда, познакомиться с работодателями, получить консультацию карьерных экспертов, пройти необходимое тестирование», — заключила она.
Ранее Ракова заявила, что выпускников школ российской столицы, которые поступили на бюджетные места ведущих высших учебных заведений, стало в 2023 году почти в три раза больше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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