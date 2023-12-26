Собянин: Сервису «Моя семья» московского Главархива исполнилось три года

Количество материалов в московском онлайн-сервисе по генеалогии «Моя семья» достигло почти 11 миллионов страниц с момента запуска три года назад, а число пользователей уже превысило 10 миллионов. Такую статистику привёл мэр российской столицы Сергей Собянин.

Бесплатный сервис был запущен Главархивом Москвы. С того момента искать информацию о предках стало возможно можно в любой точке России в любое время. Новыми документами «Моя семья» пополняется ежемесячно.

Как уточнил градоначальник, в основу сервиса легли метрические книги многонациональной столицы и Московской губернии. Там есть записи о рождении, браке и смерти жителей в период с 1694 до 1917 годы.

Данные зафиксированы о людях, которые исповедовали православие, ислам, иудаизм, католичество и лютеранство. Позднее информация была дополнена исповедными ведомостями и ревизскими сказками.

Кроме того, в качестве дополнения к «Моей семье» открыт портал «Поиск по архивам». По словам Сергея Собянина, на помощь пришёл искусственный интеллект - нейросеть распознаёт рукописные тексты в исторических документах и преобразует их в машиночитаемый формат.

