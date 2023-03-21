Собянин: Самый длинный эскалатор БКЛ находится на станции «Марьина Роща»

В Москве на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро установлено более 250 современных эскалаторов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все вместе взятые эскалаторы на Большой кольцевой линии в 15 раз выше главного здания МГУ.

«Суммарная длина всех эскалаторов - больше 7 км. Самый длинный подъемник - на станции «Марьина Роща»: 130 м», - добавил Собянин.