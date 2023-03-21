Собянин: Самый длинный эскалатор БКЛ находится на станции «Марьина Роща»

В Москве на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро установлено более 250 современных эскалаторов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все вместе взятые эскалаторы на Большой кольцевой линии в 15 раз выше главного здания МГУ.

«Суммарная длина всех эскалаторов - больше 7 км. Самый длинный подъемник - на станции «Марьина Роща»: 130 м», - добавил Собянин.

При строительстве БКЛ уложено более миллиона кубометров бетона

1 марта президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро. В эксплуатацию были введены девять последних станций: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики» и «Печатники», а также «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Количество станций рельсового транспорта в Москве увеличилось до 355, говорил тогда мэр столицы.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СтроительствоСергей СобянинМосковское Метро

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