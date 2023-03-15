При строительстве БКЛ уложено более миллиона кубометров бетона
Грандиозный объем земляных и монолитных работ был выполнен при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, метростроителями разработано более 6 миллионов кубометров грунта и уложено порядка более миллиона кубометров бетона.
В частности, на открытом в завершении строительства восточном участке с четырьмя станциями от «Кленового бульвара» до «Текстильщиков» необходимо было уложить более 230 тысяч кубометров монолитного железобетона.
Как уточнил генеральный директор «Мосинжпроекта» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства в метро) Юрий Кравцов, всего было проложено 142 километра путей. В составе БКЛ построены десятки километров тоннелей. Работы выполнялись тоннелепроходческими механизированными комплексами, а также горным способом.
«Помимо устройства основных конструкций, на каждой станции были проведены гидроизоляция, устройство внутренних помещений, архитектурная отделка, монтаж инженерных систем и многие другие работы», – отметил Кравцов.
Кроме того, в рамках проекта БКЛ проведено комплексное благоустройство территорий, которые прилегают к станциям кольца. Создание Большой кольцевой линии – главный проект российского метростроения. Самый протяженный объект такого плана в мире (70 км путей) официально введён в строй в полном объёме 1 марта.
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