При строительстве БКЛ уложено более миллиона кубометров бетона

Грандиозный объем земляных и монолитных работ был выполнен при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, метростроителями разработано более 6 миллионов кубометров грунта и уложено порядка более миллиона кубометров бетона.

В частности, на открытом в завершении строительства восточном участке с четырьмя станциями от «Кленового бульвара» до «Текстильщиков» необходимо было уложить более 230 тысяч кубометров монолитного железобетона.

Как уточнил генеральный директор «Мосинжпроекта» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства в метро) Юрий Кравцов, всего было проложено 142 километра путей. В составе БКЛ построены десятки километров тоннелей. Работы выполнялись тоннелепроходческими механизированными комплексами, а также горным способом.

«Помимо устройства основных конструкций, на каждой станции были проведены гидроизоляция, устройство внутренних помещений, архитектурная отделка, монтаж инженерных систем и многие другие работы», – отметил Кравцов.

Кроме того, в рамках проекта БКЛ проведено комплексное благоустройство территорий, которые прилегают к станциям кольца. Создание Большой кольцевой линии – главный проект российского метростроения. Самый протяженный объект такого плана в мире (70 км путей) официально введён в строй в полном объёме 1 марта.

