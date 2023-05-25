Собянин: Самые популярные станции МЦК - «Нижегородская», «Площадь Гагарина» и «Ростокино»
С момента запуска Московского центрального кольца (МЦК) пассажирами было совершено более 900 миллионов поездок, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что ежедневно по МЦК в среднем проводятся 540 тысяч поездок. Самыми популярными станциями считаются «Нижегородская», «Площадь Гагарина» и «Ростокино».
Собянин напомнил, что МЦК по сей день является крупнейшим транспортным проектом. Благодаря ему свыше трех миллионов пассажиров тратят на дорогу меньше времени.
Открытие МЦК повлияло на социальное и экономическое развитие также поспособствовало развитию заброшенных территорий вокруг Московской кольцевой железной дороги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru