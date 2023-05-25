Собянин: Самые популярные станции МЦК - «Нижегородская», «Площадь Гагарина» и «Ростокино»

Он отметил, что ежедневно по МЦК в среднем проводятся 540 тысяч поездок. Самыми популярными станциями считаются «Нижегородская», «Площадь Гагарина» и «Ростокино».

Собянин напомнил, что МЦК по сей день является крупнейшим транспортным проектом. Благодаря ему свыше трех миллионов пассажиров тратят на дорогу меньше времени.

Открытие МЦК повлияло на социальное и экономическое развитие также поспособствовало развитию заброшенных территорий вокруг Московской кольцевой железной дороги.

