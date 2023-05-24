Собянин рассказал о программах обучения специалистов городского хозяйства
Центру обучения Мосводоканала исполнилось 50 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что это крупнейшая водная компания страны. Обучение в центре проходят новые сотрудники, опытные мастера повышают квалификацию.
Учебные центры есть на всех крупных предприятиях городского хозяйства Москвы. В центре ПАО «МОЭК», например, работает больше 80 программ для сотрудников. В том числе по работе с ИТ-технологиями.
Мосгаз уделяет особое внимание подготовке сварщиков. В январе началось строительство современного сварочного центра, где будут обучать специалистов этой компании и других.
В комплексе городского хозяйства трудится около полумиллиона человек. Благодаря им Москва остается одним из самых уютных мегаполисов мира, отметил Собянин.
Ранее Собянин сообщил, что на портале mos.ru. стал доступен новый раздел «Помощь», где жители смогут быстро получить ответы на любые вопросы в сфере медицины, образования, ЖКУ, найти контакт необходимых служб и ведомств.
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