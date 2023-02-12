Собянин: С запуском комплексов фотовидеофиксаци число автоугонов в Москве сократилось на 93%
Число автомобильных краж в Москве сократилась на 93% после запуска комплексов фотовидеофиксации. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На 93% сократилось число автомобильных краж в Москве с запуском комплексов фотовидеофиксации. Для сравнения: 948 случаев угона зафиксировано в прошлом году и 13 тыс. - в 2012 году, когда в городе начали устанавливать первые такие комплексы», - сообщил Сергей Собянин.
По данным мэра, в Москве установлено почти 4 тыс. камер фотовидеофиксации. Помимо контроля соблюдения правил дорожного движения, они помогают сотрудникам правоохранительных органов проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры. Нейросеть автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие учетным данным.
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