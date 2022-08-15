Вместо «отмороженности»: Автоэксперты назвали меры для снижения ДТП

Ранее вышел рейтинг аварийности регионов. Меньше всего ДТП с пострадавшими зафиксировано в первом полугодии на дорогах Чечни, Ямало-Ненецкого округа, Томской области, Ненецкого округа и Свердловской области. Самые высокие показатели аварийности – в Туве, Амурской области, Карачаево-Черкесии, на Алтае и в Тюменской области. Хайцеэр считает, что регионам нужно увеличивать количество камер на дорогах.

«Камеры фото- и видеофиксации очень сильно влияют на аварийность. В регионах, где их много, там ДТП происходят реже. Еще одна причина – плотность автомобилей. На Ямале меньше машин, чем в Чечне, но в республике строже относятся к соблюдению ПДД. Что касается тех регионов, которые оказались в антирейтинге, то Черкесия – горы, бесхозяйственность, агрессивное вождение. Амурская область, Алтайский край – большие расстояние, изношенность транспорта. Еще на аварийность влияет воспитание людей и их психическое состояние. Насколько их тревожат жизненные проблемы», - сказал Хайцеэр.