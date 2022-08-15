Вместо «отмороженности»: Автоэксперты назвали меры для снижения ДТП
Камеры на дорогах снижают число аварий, сказал НСН автоэксперт Ян Хайцеэр.
На аварийность очень сильно влияют камеры фото- и видеофиксации, где их больше, там ДТП меньше происходит. Еще на аварийность влияет психическое состояние человека, насколько его тревожат жизненные проблемы, как аккуратно он ездит, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее вышел рейтинг аварийности регионов. Меньше всего ДТП с пострадавшими зафиксировано в первом полугодии на дорогах Чечни, Ямало-Ненецкого округа, Томской области, Ненецкого округа и Свердловской области. Самые высокие показатели аварийности – в Туве, Амурской области, Карачаево-Черкесии, на Алтае и в Тюменской области. Хайцеэр считает, что регионам нужно увеличивать количество камер на дорогах.
«Камеры фото- и видеофиксации очень сильно влияют на аварийность. В регионах, где их много, там ДТП происходят реже. Еще одна причина – плотность автомобилей. На Ямале меньше машин, чем в Чечне, но в республике строже относятся к соблюдению ПДД. Что касается тех регионов, которые оказались в антирейтинге, то Черкесия – горы, бесхозяйственность, агрессивное вождение. Амурская область, Алтайский край – большие расстояние, изношенность транспорта. Еще на аварийность влияет воспитание людей и их психическое состояние. Насколько их тревожат жизненные проблемы», - сказал Хайцеэр.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что меньше аварий происходит в богатых регионах, где люди ездят на хороших машинах.
«Лучше обстоит дело там, где много хороших автомобилей, снабженных системами безопасности. Ямало-Ненецкий округ – богатый регион, где живут обеспеченные люди, имеющие хорошие машины. Свердловская область – крупный и достаточно развитый регион. Культура вождения примерно одинаковая по всей стране. Хотя есть регионы, где лихачат и присутствует некая отмороженность. Многое еще зависит от усилий властей. Там, где принимаются меры по профилактике ДПТ и ситуация лучше», - сказал Похмелкин.
Ранее стало известно, что сервис оформления ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков стал доступен в приложении «Госуслуги Авто». Для оформления электронного европротокола необходимо, чтобы приложение было установлено хотя бы у одного водителя. При этом оба должны иметь подтвержденные учетные записи на госуслугах, а в ДТП не должно быть пострадавших.
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