Собянин: С открытием БКЛ число станций метро, МЦК и МЦД достигло 355

«С вводом Большой кольцевой линии в Москве теперь 355 станций рельсового транспорта», - написал Сергей Собянин.

По его словам, в течение года начнут работать еще два диаметра - МЦД-3 и МЦД-47. Кроме того, начнут действовать пять новых станций метро.

Собянин назвал рельсовый транспорт самым подходящим способом передвижения для жителей мегаполиса за его быстроту, экологичность и отсутствие пробок.

Также градоначальник отметил пользу развития рельсового транспорта для экономики Москвы. С появлением новых станций развивается бизнес, создаются новые рабочие места и точки притяжения, отметил Собянин.

