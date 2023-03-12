Собянин: С открытием БКЛ число станций метро, МЦК и МЦД достигло 355

После того, как была введена в эксплуатацию Большая кольцевая линия (БКЛ) Московского метрополитена, количество станций рельсового транспорта в Москве увеличилось до 355, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин рассказал об интересных фактах и особенностях БКЛ метро

«С вводом Большой кольцевой линии в Москве теперь 355 станций рельсового транспорта», - написал Сергей Собянин.

По его словам, в течение года начнут работать еще два диаметра - МЦД-3 и МЦД-47. Кроме того, начнут действовать пять новых станций метро.

Собянин назвал рельсовый транспорт самым подходящим способом передвижения для жителей мегаполиса за его быстроту, экологичность и отсутствие пробок.

Также градоначальник отметил пользу развития рельсового транспорта для экономики Москвы. С появлением новых станций развивается бизнес, создаются новые рабочие места и точки притяжения, отметил Собянин.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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