Собянин рассказал об интересных фактах и особенностях БКЛ метро
Около 25 тыс. км кабелей потребовалось в ходе строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. А поезд на этом маршруте за сутки проходит расстояние от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом в своем официальном Telegram-канале собщил мэр Москвы Сергей Собянин.
БКЛ - один из крупнейших проектов в метростроении в мире, подчеркнул он. Длина БКЛ всего составляет 70 км - это самое длинное кольцо в метрополитенах всех стран. Полный круг можно проехать за 90 минут - за это время проходит два футбольных тайма. Больше половины экватора составляет длина всех проложенных кабелей - порядка 25 тыс. км.
«Общая площадь трех депо БКЛ - около 44,5 га. Это больше 62 футбольных полей. Самый протяженный эскалатор расположен на станции «Марьина Роща». Его длина - 130 м», - поделился Сергей Собянин.
Ао словам мэра, каждый поезд метро в течение суток в среднем будет проезжать около 450 км. Такое расстояние от Москвы до Нижнего Новгорода.
Также на станции «Электрозаводская» выполнено самое большое панно в Московском метрополитене - длиной 163 м и высотой 7 м.
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