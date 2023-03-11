Собянин рассказал об интересных фактах и особенностях БКЛ метро

БКЛ - один из крупнейших проектов в метростроении в мире, подчеркнул он. Длина БКЛ всего составляет 70 км - это самое длинное кольцо в метрополитенах всех стран. Полный круг можно проехать за 90 минут - за это время проходит два футбольных тайма. Больше половины экватора составляет длина всех проложенных кабелей - порядка 25 тыс. км.

«Общая площадь трех депо БКЛ - около 44,5 га. Это больше 62 футбольных полей. Самый протяженный эскалатор расположен на станции «Марьина Роща». Его длина - 130 м», - поделился Сергей Собянин.

Ао словам мэра, каждый поезд метро в течение суток в среднем будет проезжать около 450 км. Такое расстояние от Москвы до Нижнего Новгорода.

Также на станции «Электрозаводская» выполнено самое большое панно в Московском метрополитене - длиной 163 м и высотой 7 м.

