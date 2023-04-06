Новый дом по программе реновации появится в ЮВАО в 2024 году

Строители приступили к возведению дома для переселения москвичей в рамках программы реновации по адресу: Люблинская улица, з/у 111/3 (ЮВАО). Сейчас строительство дома находится на стадии подготовительного периода, новостройку сдадут в эксплуатацию в 2024 году, заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

При отделке односекционного жилого дома с подземным паркингом применят пиленый кирпич красного и графитового оттенка. Также на фасадах разместятся металлические корзины для кондиционеров, а входную группу украсят витражами.

Проектом в здании предусмотрено 80 квартир (из них 36 однокомнатных, 32 двухкомнатных и 12 трехкомнатных). В каждом из помещений строители выполнят улучшенную отделку, полностью соответствующую стандартам реновации.

На первом этаже нового дома оборудуют просторные вестибюльно-входная группа и лифтовый холл, а также комнату для уборочного инвентаря и колясочную. Для удобства жильцов предусмотрены лифты грузоподъемностью 1000 кг и 630 кг с визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в дом, пол вестибюля и лифтовый холл будут находиться на уровне поверхности земли, что создаст дополнительные удобства для людей с детскими колясками и инвалидов, а плитка с шероховатой поверхностью защитит от скольжения.

Рядом с новостройкой появятся детская и спортивная площадки, а также зона отдыха для взрослых.

