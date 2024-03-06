В Калининграде родился детеныш гигантского муравьеда

«Первые месяцы жизни муравьеды проводят, крепко держась за мамину спину. Однако детеныш уже делает первые осторожные попытки передвигаться самостоятельно» - рассказали в зоопарке.



Новорожденный еженедельно прибавляет в весе 200-300 граммов. Сейчас его вес - 2350 граммов.

В зоопарке добавили, что это второй детеныш гигантского муравьеда, родившийся в Калининграде. Девочка муравьед по кличке Мурашка появилась на свет 10 сентября 2019 года. Таким образом, калининградский зоопарк стал первым в стране, где уже дважды удалось получить потомство гигантского муравьеда.

В августе прошлого года в московском зоопарке родилась панда Катюша. Родителей Катюши доставили в Москву в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, напоминает RT.

