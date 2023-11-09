Собянин: С 2011 года в Москве построили 31 автодорожный мост
9 ноября 202315:02
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строительство моста через Москву-реку в створе Берегового проезда, который свяжет Филевский Парк и Хорошево-Мневники.
Он назвал мост одним крупнейших инженерных сооружений, которые были построены за последние годы через реку. Постройка призвана улучшить транспортную доступность четырех районов Москвы.
Собянин добавил, что завершить строительство планируется до конца 2025 года. Новый мост будет длиной 315 метров, на нем будут шесть полос движения в обоих направлениях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru