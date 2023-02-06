Собянин: С 2011 года в Москве открыли 69 новых станций метро
В Москве с 2011 года было открыто 69 станций метрополитена – это ровно столько же, сколько и за предыдущие 42 года. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Он отметил, что с учетом МЦК сеть столичного метрополитена выросла в 1,5 раза. По словам мэра, в рабочий день новыми станциями метро пользуются более 1,5 миллиона пассажиров. Так, для многих из них ежедневные маршруты уменьшились на 20-30, а порой и до 60 минут в день.
Собинин также рассказал, что вместе с метро в районы приходит новая жизнь: растет малый и средний бизнес, возникают новые рабочие места, активизируется модернизация заброшенных промзон, а также растет стоимость жилья, иногда на 15-20%.
Мэр добавил, что новые станции метро строятся с огромным запасом провозной способности. Поэтому, указал он, они будут оставаться комфортными на протяжении многих десятилетий.
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