Собянин рассказал о главных событиях столичного метростроя прошлого года в цифрах
Около 150 километров линий метро, 69 станций и 11 электродепо построено в российской столице за период с 2011 года. Такие цифры привёл мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, где он рассказал о развитии метрополитена в 2022 году.
Так, на трех участках Большой кольцевой линии проведены технические пуски. На новом секторе Солнцевской линии завершены работы по тоннелепроходке до аэропорта Внуково, где будет открыта одноименная станция подземки. Строители проложили около 15 километров тоннелей, подавляющая часть которых, с применением механизированных комплексов, имеющих собственные имена.
Кроме того, смонтировано 180 тысяч единиц оборудования, уложено более 7 тысяч километров кабельных сетей, 70 километров воздуховодов и 330 километров трубопроводов. На незаконченном участке Люблинско-Дмитровской линии завершена прокладка всех тоннелей, выполнен значительный комплекс монолитных работ.
На Троицкой линии завершено сооружение тоннелей на участке от «Новаторской» до «Бачуринской». Введены в эксплуатацию тупики за станцией «Деловой центр» БКЛ. Также в 2022 году открыт второй вестибюль станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии и закончен плановый этап реконструкции электродепо «Сокол», которое отвечает за обслуживание Замоскворецкой ветки.
В 2023 году будет продолжаться строительство электродепо «Нижегородское», «Аминьевское», «Южное» и «Саларьево». В свою очередь, в депо «Выхино» и «Владыкино» строят новые здания и технические сооружения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 504 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 729 / сут.
- Бывшего вице-президента РЖД Акулова арестовали по делу о мошенничестве
- Путин призвал не допускать обстрелы приграничных регионов России
- СМИ: Игорь Николаев перенёс операцию на сердце
- Путин поручил возместить потерю имущества гражданам из приграничных регионов РФ
- Экс-премьер Чехии получил год условно за лжесвидетельство в пользу жены
- В Сальвадоре представили мега-тюрьму для террористов
- Парламент Болгарии назвал геноцидом голодомор на Украине
- Экс-советник главы Пентагона предрек Украине скорое исчезновение
- РГГУ призвал ограничить доступ к написавшей диплом студенту нейросети ChatGPT
- Захарова: Россия ответит на конфискацию её активов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru