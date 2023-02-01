Собянин рассказал о главных событиях столичного метростроя прошлого года в цифрах

Около 150 километров линий метро, 69 станций и 11 электродепо построено в российской столице за период с 2011 года. Такие цифры привёл мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, где он рассказал о развитии метрополитена в 2022 году.

Так, на трех участках Большой кольцевой линии проведены технические пуски. На новом секторе Солнцевской линии завершены работы по тоннелепроходке до аэропорта Внуково, где будет открыта одноименная станция подземки. Строители проложили около 15 километров тоннелей, подавляющая часть которых, с применением механизированных комплексов, имеющих собственные имена.

Кроме того, смонтировано 180 тысяч единиц оборудования, уложено более 7 тысяч километров кабельных сетей, 70 километров воздуховодов и 330 километров трубопроводов. На незаконченном участке Люблинско-Дмитровской линии завершена прокладка всех тоннелей, выполнен значительный комплекс монолитных работ.