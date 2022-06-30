Собянин: С 2011 года в Москве благоустроено почти 900 парковых территорий

Основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса планируется завершить в 2022 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, реабилитация Битцевского леса является одним из крупнейших текущих экологических проектов столицы, а всего, начиная с 2011 года, в Москве благоустроено 886 парковых территорий общей площадью порядка 19,5 тысяч гектар.

«Битцевский парк - огромный: 400 га практически. И надо было подойти к каждой зоне этого парка очень бережно. Долго обсуждали с жителями, долго делали проект. Надо было его (лес) сохранить, реабилитировать центральную часть парка, с одной стороны. С другой стороны, сделать вокруг парка зону активности, и это не трогая лесных массивов», - рассказал глава города.