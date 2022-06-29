Москва сдаст в аренду здание в парке «Сокольники»

На городских торгах в Москве будет реализовано здание в парке «Сокольники» площадью почти 500 квадратных метров, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, Москва предоставляет предпринимателям различные варианты для ведения бизнеса в парках: можно открыть заведения общественного питания, пункты проката, а также точки торговли в нестационарных объектах.

«В настоящее время на открытый аукцион по аренде выставлено отдельно стоящее здание в парке «Сокольники» под открытие кафе. Площадь объекта составляет 491,7 квадратного метра, договор с победителем торгов будет заключен на пять лет», – рассказал он.

Отмечается, что большую часть здания – 312,1 квадратного метра – занимает основной зал в форме окружности с окнами по периметру, вспомогательные помещения располагаются в другой части объекта, скрытой от посетителей.

Помещение подключено к основным инженерным коммуникациям и оборудовано под кафе, торги состоятся 21 июля.

