Фестиваль документального кино стартовал 23 июня в Москве

Фестиваль пройдет в столице с 23 июня по 2 июля. На мероприятии впервые в России представят 40 новых кинолент из 20 стран. В частности, в программе кинофестиваля выдающиеся фильмы, участники и призеры таких киносмотров 2022 и 2023 годов, как Роттердамский Кинофестиваль, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене и других.

Фестиваль состоит из двух основных конкурсных программ - полный и короткий метр. Международное жюри и зрители распределят призы в семи номинациях. Также в рамках мероприятия будут показы специальной секции о ментальном здоровье «Док Терапия» и секции отечественного кино «Док Станция».

Ранее стало известно, что новая картина Романа Полански «Дворец» выйдет в российский прокат 23 ноября, передает «Радиоточка НСН».

