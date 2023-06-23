Фестиваль документального кино стартовал 23 июня в Москве
Международный фестиваль документального кино «Докер» стартовал в Москве.
Фестиваль пройдет в столице с 23 июня по 2 июля. На мероприятии впервые в России представят 40 новых кинолент из 20 стран. В частности, в программе кинофестиваля выдающиеся фильмы, участники и призеры таких киносмотров 2022 и 2023 годов, как Роттердамский Кинофестиваль, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене и других.
Фестиваль состоит из двух основных конкурсных программ - полный и короткий метр. Международное жюри и зрители распределят призы в семи номинациях. Также в рамках мероприятия будут показы специальной секции о ментальном здоровье «Док Терапия» и секции отечественного кино «Док Станция».
Ранее стало известно, что новая картина Романа Полански «Дворец» выйдет в российский прокат 23 ноября, передает «Радиоточка НСН».
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