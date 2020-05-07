Собянин: С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия
С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия столицы. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
По словам мэра, в результате снятия ограничений с предприятий промышленности и строительства на работу вернутся 500 тысяч человек.
Отмечается, что период ограничений лишь 350 из 720 промышленных предприятий Москвы продолжали свою работу. «Это ОПК, пищевая и фармацевтическая отрасли, производители медицинского оборудования, стройматериалов для больниц, антисептиков, масок и других товаров, которые помогают бороться с распространением эпидемии. Поэтапное восстановление деятельности остальных предприятий начнется с 12 мая», - поясняется в сообщении.
Согласно указу мэра, предприятия промышленной отрасли Москвы обязаны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10% работников и с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней. Кроме того, в тех организациях, где социальную дистанцию между стационарными рабочими местами обеспечить нельзя, должны быть установлены разделительные перегородки.
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