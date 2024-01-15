Собянин: В 2023 году в Московском зоопарке родилось 1,5 тысячи животных

В Московском зоопарке в 2023 году родилось более 1,5 тысячи животных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

«Рождение маленькой панды Катюши стало главным событием 2023 года для Московского зоопарка. А компанию ей составили еще 1 тысячи 500 зверят,», – добавил он.

Каждый детеныш находится под особым присмотром специалистов, которые кормят и осматривают их, а также следят за температурным режимом вольера. В большей части помещений ведется круглосуточное наблюдение.

Среди прочего Собянин рассказал и о самых интересных прибавлениях 2023 года. Так, в террариуме впервые вылупился детеныш редчайшей краснокнижной лучистой черепахи.

«Чтобы добиться результата, понадобилось три года. За это время было получено четыре кладки яиц, но только из последней появился малыш», – пояснил мэр.

Сразу шестеро щенков появилось у краснокнижных кустарниковых собак Вицли-Пуцли и Фреи. Кроме того, в Центре воспроизводства редких видов животных родились сразу три джейрана – миниатюрные газели родом из пустыней и степей Средней Азии. Пополнение случилось в семействе домашних яков Коры и Михаила – летом в Центре воспроизводства редких видов животных родился теленок. Новости о пополнении также приходят и из филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. Там в конце октября родился ягненок у пары валлийских овец.



