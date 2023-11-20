Собянин: Реставрация дома купцов Марковых завершится в 2024 году
Реставрация особняка купцов Марковых на ул. Каретный Ряд завершится в I квартале 2024 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, в построенном в конце ХIХ века здании жил театральный режиссер Константин Станиславский, однако в наше время особняк был закрыт баннером и нуждался в комплексном восстановлении.
«За год специалисты отреставрировали фасады, интерьеры и скульптуры грифонов. Благодаря этим мифологическим существам горожане назвали особняк "домом с пегасами"», – написал мэр в своем Telegram-канале.
Здание за всю свою историю пережило несколько пожаров и перестроек. Однако по архивным чертежам и фрагментам декора особняку смогли вернуть исторический облик. Так, парадную лестницу собрали по шаблонам сохранившихся известняковых ступеней. Кроме того, в особняке отреставрировали историческую чугунную лестницу, изразцовую печь, метлахскую плитку в холлах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru