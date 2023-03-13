Собянин: Реконструкция Дмитровского путепровода ведется без перекрытия трассы
Реконструкция Дмитровского путепровода ведется без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, с этой целью был построен временный путепровод, теперь стартовало строительство основного. До конца года все основные работы будут выполнены, сейчас готовность проекта составляет 56%.
Всего в рамках проекта будет построено и реконструировано 2 километра дорог. Реконструкция позволит улучшить транспортное обслуживание около 420 тысяч жителей города.
По оценкам экспертов, время проезда по Дмитровскому шоссе уменьшится на шесть минут.
Также в Москве планируется построить 20 новых мостов, включая автомобильные. Это - продолжение уже сделанной работы. За последние 12 лет в столице возвели 38 крупных мостов общей протяженностью более 5,5 км. Об этом ранее сообщил Сергей Собянин.
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