Собянин: Реконструкция Дмитровского путепровода ведется без перекрытия трассы

Всего в рамках проекта будет построено и реконструировано 2 километра дорог. Реконструкция позволит улучшить транспортное обслуживание около 420 тысяч жителей города.

По оценкам экспертов, время проезда по Дмитровскому шоссе уменьшится на шесть минут.

Также в Москве планируется построить 20 новых мостов, включая автомобильные. Это - продолжение уже сделанной работы. За последние 12 лет в столице возвели 38 крупных мостов общей протяженностью более 5,5 км. Об этом ранее сообщил Сергей Собянин.

