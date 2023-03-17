Собянин рассказал о планах благоустройства территорий столичных поликлиник
Около 300 зон отдыха будет организовано на территориях возле зданий поликлиник в российской столице. О таких планах рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, работы запланированы в рамках приведения амбулаторного фонда мегаполиса к новому московскому стандарту.
Как подчеркнул Собянин, речь идёт не только о строительстве и реконструкции амбулаторных учреждений, но и обеспечении комфортных условий на соседних пространствах. По словам мэра, по всем объектам подходят строго индивидуально.
Сергей Собянин также сообщил, что с 2020 года в Москве проведено благоустройство территории 78 медицинских учреждений. В частности, организовано свыше 170 зон отдыха с лавочками и урнами, появилось 222 велопарковки и более 40 навесов для колясок.
В текущем году будут также оборудован дорожки, смонтированы и установлены велопарковки, обустроены навесы для велосипедов и колясок. Проведено озеленение территорий - высажены многолетники и деревья.
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