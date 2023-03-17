Собянин рассказал о планах благоустройства территорий столичных поликлиник

Около 300 зон отдыха будет организовано на территориях возле зданий поликлиник в российской столице. О таких планах рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, работы запланированы в рамках приведения амбулаторного фонда мегаполиса к новому московскому стандарту.

Как подчеркнул Собянин, речь идёт не только о строительстве и реконструкции амбулаторных учреждений, но и обеспечении комфортных условий на соседних пространствах. По словам мэра, по всем объектам подходят строго индивидуально.