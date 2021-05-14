Собянин рассказал об уровне антител спустя почти год после вакцинации от COVID-19

Сергей Собянин рассказал, что спустя почти год после вакцинации от коронавирусной инфекции у него сохранились антитела.

«Должен сказать, что до сих пор титры держатся, все нормально», - заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, он добавил, что 99 процентов привившихся от COVID-19 после вакцинации не болеют. Напомним, о том, что Сергей Собянин вакцинировался от коронавируса стало известно 4 сентября.

Вакцинация от COVID-19 будет доступна во всех парковых павильонах «Здоровая Москва»

Ранее в пятницу, 14 мая, мэр Москвы заявил, что уровень заболеваний коронавирусом в столице «по-прежнему высок». При этом, градоначальник добавил, что «в общем и целом» ситуация с COVID-19 в Москве стабильна. Мэр столицы в очередной раз призвал москвичей пройти вакцинацию и напомнил, что прививочные пункты работают не только в столичных поликлиниках, но и в торговых центрах и парках. Собянин добавил, что вакцинацию от коронавируса уже прошли более 1 миллиона жителей столицы.

Напомню, ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова назвала ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице достаточно напряжённой. 14 мая оперштаб сообщил, что число заражений COVID-19 в Москве за минувшие сутки оказалось максимальным с 17 января – в столице выявили 3 818 новых инфицированных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусСергей Собянин
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