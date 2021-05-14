Собянин рассказал об уровне антител спустя почти год после вакцинации от COVID-19

Сергей Собянин рассказал, что спустя почти год после вакцинации от коронавирусной инфекции у него сохранились антитела.

«Должен сказать, что до сих пор титры держатся, все нормально», - заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, он добавил, что 99 процентов привившихся от COVID-19 после вакцинации не болеют. Напомним, о том, что Сергей Собянин вакцинировался от коронавируса стало известно 4 сентября.