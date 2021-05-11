Вакцинация от COVID-19 будет доступна во всех парковых павильонах «Здоровая Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте заявил, что во всех парковых павильонах «Здоровая Москва» будут доступны профилактическое обследование и вакцинация от коронавируса.

По словам градоначальника, количество обследований в павильонах будет больше, чем при стандартной диспансеризации, причём без предварительной записи и бесплатно - нужен будет только московский полис ОМС или прикрепление к городской поликлинике, а также паспорт или другой документ с ФИО и фото.

«В рамках профилактических обследований можно проверить кровь на сахар, холестерин и другие показатели», - уточнил Собянин.

Глава столицы отметил, что за четыре месяца текущего года бесплатной проверкой здоровья в павильонах «Здоровая Москва» воспользовались 430 тысяч горожан, все результаты обследований внесены в электронные медкарты.

Собянин добавил, что жители старше 60 лет, которые сделают прививку от COVID-19, смогут принять участие в программе «Миллион призов» и получить либо подарочную карту на сумму одна тысяча баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму.

