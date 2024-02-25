Собянин рассказал об уникальных пожарных кораблях на службе города
В акватории Москвы-реки находятся два уникальных пожарных корабля. Об их работе в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Экипажи пожарных кораблей помогают ликвидировать возгорания, участвуют в спасательных и поисковых операциях, отметил градоначальник.
В Химкинском водохранилище и прибрежных зонах дежурит корабль «Полковник Чернышев». Судно ледового класса может работать круглосуточно.
По словам мэра, корабль можно задействовать в ликвидации разливов нефтепродуктов. За раз судно может наполнить 32 пожарные машины.
На Павелецкой набережной базируется корабль «Надежда», оборудованный тремя пожарными стволами и водометными движителями. Судно подает воду со скоростью 240 литров в секунду и может использоваться в качестве насосной станции, рассказал Собянин.
Градоначальник отметил, что за безопасностью в акватории Москвы-реки также следят 300 камер ситуационного центра ЦОДД. Операторы фиксируют нарушения и оперативно передают информацию о чрезвычайных ситуациях.
Ранее Собянин сообщил, что в 2024 году планируется благоустроить Кадашевскую набережную и побережье Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов.
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