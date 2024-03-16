Собянин рассказал об уникальных московских городских вокзалах

«Самый большой в Московской области – «Железнодорожная» МЦД-4, площадью свыше 15 тысяч квадратных метров Помимо размера он уникален и тем, что внутри пассажирского вестибюля установлен макет первого российского паровоза», - отметил мэр Москвы.

В числе вокзалов с максимальным количеством пересадок, время которых занимает не больше трех минут, Собянин упомянул «Площадь трех вокзалов» МЦД-2, МЦД-4. От трех центральных вокзалов: Ленинградского, Ярославского и Казанского - можно пересаживаться на Сокольническую и Кольцевую линии метро, а также наземный общественный транспорт.

Первым в Москве трехуровневым городским вокзалом с пересадкой на наземный транспорт на эстакаде является «Зеленоград-Крюково», рассказал Собянин.

По его данным, чаще всего поезда останавливаются на вокзале «Белорусская» МЦД-1 и МЦД-4 - через каждые 2,5 минуты.

«Тестовская» МЦД-4 является самым высоким городским вокзалом. Он построен на высоте больше 15 метров.

