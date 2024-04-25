Собянин рассказал об уникальных методах работы московских реставраторов

Столичные реставраторы внедряют инновационные методы для сохранения старины, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал, как в Москве сохраняют наследие архитектора Шехтеля

Одним из нововведений градоначальник назвал использование желейных пластин на основе природного загустителя агар-агара. С их помощью специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря очищают деликатные материалы, уточнил мэр.

«Желейные пластины аккуратно увлажняют структуру, например бумаги, и вытягивают из нее все лишнее», - рассказал Собянин.

По его словам, для консервации старинных рукописей и изображений специалисты начали использовать наноцеллюлозу. Тонкая пленка защищает от пыли и прочих загрязняющих веществ.

Ранее Собянин сообщил, что реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: vk.com/mossobyanin
ТЕГИ:РеставрацияМоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры