Собянин рассказал, как в Москве сохраняют наследие архитектора Шехтеля

«Около 90 столичных объектов культурного наследия построены по проекту или при участии Шехтеля, из них порядка 40 уже отреставрированы за последние 13 лет», – написал Сергей Собянин.

В ряду таких объектов мэр столицы назвал особняк в Ермолаевском переулке. Дом с отреставрированными фасадами построен в духе романтических традиций конца XIX века. Мастера смогли восстановить уникальных горгулий, которые ранее были утрачены. Реставраторы работали по сохранившимся архивным фотографиям.

Они расчистили и восстановили оконные проемы и витражи, мозаичные панно над главным входом и над ведущим во внутренний двор с крыльцом. По словам Собянина, позже реставраторы поработают над интерьерами.

Также в Москве в 2016 году восстановили зданию скоропечатни Левенсона. Специалисты восстановили лепные элементы и барельеф на уровне третьего этажа административного корпуса, вернули первоначальное цветовое решение, по фотографиям восстановили интерьеры.

С момента восстановление усадьбы Гликерии Каратаевой – Ивана Морозова в Леонтьевском переулке прошло четыре года. Отреставрирована анфилада залов первого этажа, парадная лестница особняка.

А в особняке Александры Дерожинской с помощью цифровых технологий смогли реализовать несостоявшийся замысел зодчего – украсить интерьеры рисунками Виктора Борисова-Мусатова. Оригиналы эскизов обнаружили в Государственной Третьяковской галерее и Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.



