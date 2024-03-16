Собянин рассказал, как в Москве сохраняют наследие архитектора Шехтеля
К 165-летию архитектора Федора Шехтеля в Москве отреставрировано порядка 40 объектов культурного наследия, построенных по его проекту или при участии. Это удалось сделать за последние 13 лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
«Около 90 столичных объектов культурного наследия построены по проекту или при участии Шехтеля, из них порядка 40 уже отреставрированы за последние 13 лет», – написал Сергей Собянин.
В ряду таких объектов мэр столицы назвал особняк в Ермолаевском переулке. Дом с отреставрированными фасадами построен в духе романтических традиций конца XIX века. Мастера смогли восстановить уникальных горгулий, которые ранее были утрачены. Реставраторы работали по сохранившимся архивным фотографиям.
Они расчистили и восстановили оконные проемы и витражи, мозаичные панно над главным входом и над ведущим во внутренний двор с крыльцом. По словам Собянина, позже реставраторы поработают над интерьерами.
Также в Москве в 2016 году восстановили зданию скоропечатни Левенсона. Специалисты восстановили лепные элементы и барельеф на уровне третьего этажа административного корпуса, вернули первоначальное цветовое решение, по фотографиям восстановили интерьеры.
С момента восстановление усадьбы Гликерии Каратаевой – Ивана Морозова в Леонтьевском переулке прошло четыре года. Отреставрирована анфилада залов первого этажа, парадная лестница особняка.
А в особняке Александры Дерожинской с помощью цифровых технологий смогли реализовать несостоявшийся замысел зодчего – украсить интерьеры рисунками Виктора Борисова-Мусатова. Оригиналы эскизов обнаружили в Государственной Третьяковской галерее и Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
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