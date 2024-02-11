Собянин рассказал об оцифровке древних рукописей сканером московской разработки

По словам градоначальника, специалисты используют для оцифровки высококачественные сканеры московского производства. Устройства позволяют бесконтактно переносить изображения в электронный формат.

«Оцифровка самых ценных документов позволяет ученым и читателям изучать материал в удобной форме на любом устройстве, публиковать новые исторические книги», – цитирует Собянина Агентство городских новостей «Москва».

Разработанные московской компанией сканеры применяют для оцифровки книг, чертежей, карт, газет и других документов. Основными заказчиками являются фонды, библиотеки, архивы, конструкторские бюро и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Ценные документы хранятся в фондах древлехранилища имени В.И. Малышева Пушкинского дома Российской академии наук (РАН). В декабре прошлого года сотрудники перевели в электронный вид книгу «Книжное письмо поморских рукописей XVIII–XIX веков».

Сейчас идет работа по оцифровке рукописей Александра Пушкина. Они будут основой для мультимедийной энциклопедии произведений поэта.

Ранее Собянин сообщил, что за последние 12 лет московские археологи обнаружили более 100 тысяч исторических артефактов.

