Собянин: Московские археологи нашли фрагменты фарфора на Большой Татарской

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уникальной находке столичных археологов в историческом районе Замоскворечье.

Собянин: Коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

В ходе раскопок на Большой Татарской улице обнаружены фрагменты фарфоровой посуды XVIII–XIX веков. По словам градоначальника, находка дает представление о традициях праздничного застолья в то время.

Благодаря находкам реставраторам удалось восстановить коллекцию столового и чайного фарфора. Мэр отметил, что археологи обнаружили продукцию как маленьких заводов, так и крупных предприятий, действовавших в Российской империи.

Собянин уточнил, что раскопки велись на месте бывшей Татарской слободы. Там жили выходцы из Золотой Орды.

Ранее мэр Москвы сообщил, что за последние 12 лет археологи обнаружили в городе более 100 тысяч исторических артефактов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: /vk.com/s.busurin
ТЕГИ:АрхеологиСергей СобянинМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры