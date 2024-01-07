Собянин: Московские археологи нашли фрагменты фарфора на Большой Татарской

В ходе раскопок на Большой Татарской улице обнаружены фрагменты фарфоровой посуды XVIII–XIX веков. По словам градоначальника, находка дает представление о традициях праздничного застолья в то время.

Благодаря находкам реставраторам удалось восстановить коллекцию столового и чайного фарфора. Мэр отметил, что археологи обнаружили продукцию как маленьких заводов, так и крупных предприятий, действовавших в Российской империи.

Собянин уточнил, что раскопки велись на месте бывшей Татарской слободы. Там жили выходцы из Золотой Орды.

Ранее мэр Москвы сообщил, что за последние 12 лет археологи обнаружили в городе более 100 тысяч исторических артефактов.

