Собянин: Московские археологи нашли фрагменты фарфора на Большой Татарской
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уникальной находке столичных археологов в историческом районе Замоскворечье.
В ходе раскопок на Большой Татарской улице обнаружены фрагменты фарфоровой посуды XVIII–XIX веков. По словам градоначальника, находка дает представление о традициях праздничного застолья в то время.
Благодаря находкам реставраторам удалось восстановить коллекцию столового и чайного фарфора. Мэр отметил, что археологи обнаружили продукцию как маленьких заводов, так и крупных предприятий, действовавших в Российской империи.
Собянин уточнил, что раскопки велись на месте бывшей Татарской слободы. Там жили выходцы из Золотой Орды.
Ранее мэр Москвы сообщил, что за последние 12 лет археологи обнаружили в городе более 100 тысяч исторических артефактов.
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