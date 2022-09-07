Собянин рассказал об открытии нового Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая

По его словам, хорошим примером работы в данном направлении является открытие нового Центра социальной интеграции людей с разными формами инвалидности Дианы Гурцкая, где горожане «занимаются вокалом, хореографией, театральным искусством, дизайном, журналистикой и многим другим».



Градоначальник отметил, что ранее организация занимала нежилые помещения в многоквартирном доме, однако столичные власти предоставили ей отдельное четырёхэтажное здание, благодаря чему площади центра увеличились в 12 раз, а число программ допобразования выросло до 15.

Собянин уточнил, что в новом здании была создана комфортная среда для людей с разными формами инвалидности, есть система звукового ориентирования, цветовая навигация, концертный зал-трансформер, профессиональная студия звукозаписи, танцевальные классы, вокально-инструментальные студии, гончарная мастерская, библиотека и футбольная площадка.

«Работа, которую делают Диана Гурцкая с коллегами, невероятно важна. Благодаря таким центрам творческие люди с инвалидностью могут реализовать себя, завести новых друзей. Спасибо за эту работу и неравнодушие!», - заключил глава столицы.

Ранее Собянин подписал распоряжение об упрощённом порядке получения льготных путёвок на курорты и в санатории, право на которые имеют в том числе ветераны войны и труда, инвалиды, неработающие пенсионеры, сообщает RT.

