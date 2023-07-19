Собянин рассказал об открытии нового путепровода с МКАД на трассу М-4 «Дон»
Новый путепровод открыли с МКАД на трассу М4 «Дон» со съездом в сторону области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что транспортные потоки на въездах в Москву и М4 теперь не будут пересекаться, разгрузится трафик. Также вырастет пропускная способность южной части МКАД, машины смогут напрямую выезжать с трассы М4 на внутреннюю сторону МКАД без пересечения с другими съездами кольцевой автодороги. Глава города подчеркнул, что улучшится транспортная доступность районов Бирюлево-Восточное и Бирюлево-Западное, а также ряда поселений Московской области.
В июне мэр российской столицы Сергей Собянин дал старт движению по двум участкам южного направления Московского скоростного диаметра. Речь идёт об участке от Шоссейного проезда до железнодорожной станции второго Московского центрального диаметра «Курьяново». Как пояснил градоначальник, южное направление МСД на сегодня - основной строящийся транспортный объект. По оценке Собянина, данный проект также один из самых сложных такого рода за всю историю транспортно-дорожного строительства в Москве.
Общая протяженность трассы составляет около 100 километров. В составе объекта - 55 искусственных сооружений в виде эстакад и тоннелей.
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