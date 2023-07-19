Собянин рассказал об открытии нового путепровода с МКАД на трассу М-4 «Дон»

В июне мэр российской столицы Сергей Собянин дал старт движению по двум участкам южного направления Московского скоростного диаметра. Речь идёт об участке от Шоссейного проезда до железнодорожной станции второго Московского центрального диаметра «Курьяново». Как пояснил градоначальник, южное направление МСД на сегодня - основной строящийся транспортный объект. По оценке Собянина, данный проект также один из самых сложных такого рода за всю историю транспортно-дорожного строительства в Москве.

Общая протяженность трассы составляет около 100 километров. В составе объекта - 55 искусственных сооружений в виде эстакад и тоннелей.

