Собянин: Открыт дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе

Дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе открыли в Москве, строительство дороги завершили на четыре месяца раньше запланированного срока. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Таким образом удалось улучшить транспортную доступность этого большого микрорайона.

«Ранее построили новую вылетную магистраль - проспект Генерала Дорохова - и путепровод, который связал проспект с ул. Матвеевская, ул. Веерная и ул. Нежинская», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Теперь автомобилисты смогут проехать от Матвеевской улицы до Аминьевского шоссе за одну-две минуты вместо семи-одиннадцати, путь сократился до 1 километра. Также в рамках проекта возвели однополосную эстакаду-съезд с проспекта Генерала Дорохова в направлении из центра, выехать на Аминьевское шоссе можно почти на девять минут быстрее.

Собянин подчеркнул, что за 11 лет в городе построили 1241,1 км дорог, 359 мостов, тоннелей, эстакад, 291 внеуличный пешеходный переход. В текущем году планируется строительство 106,2 км дорог, 37 искусственных сооружений, 19 внеуличных переходов.

Работа над прямым выездом была начата в декабре 2021 года и завершилась в мае 2023-го. Длина однополосной эстакады с проспекта Генерала Дорохова при движении в сторону Аминьевского шоссе — 440 м, всего построили 800 м дорог.

