Собянин рассказал об открытии на МКАД очередной реконструированной транспортной развязки

По его словам, она оборудована направленными съездами, что увеличивает пропускную способность, а значит скоращает пробки и обеспечивает больше комфорта для водителей и пассажиров транспорта «сразу семи городских районов».

Градоначальник отметил, что одной из приоритетных задач является комплексное обновление МКАД и с 2012 года было обновлено и построено уже 19 развязок.

«Ещё три сейчас в работе: на пересечении с Алтуфьевским шоссе; на пересечении с ул. Липецкая; на пересечении с ул. Верхние Поля и ул. Капотня», - заключил он.

Ранее в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы заявили, что реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе завершат к 2023 году, сообщает RT.

