Бочкарёв: Новый путепровод над МКАД улучшит движение на юго-востоке Москвы

Строительство нового шестиполосного путепровода над МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля завершилось на год раньше срока, сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«С вводом объекта значительно увеличится пропускная способность всего юго-восточного участка МКАД и улучшится транспортное обслуживание нескольких районов и городских округов, в которых проживают более 700 тысяч человек», - отметил он.

Путепровод длиной 115 метров - часть реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня, где работы планируют завершить в сентябре 2023 года. В рамках этого проекта построят 15,6 км дорог, включая пять эстакад, три путепровода и один подземный пешеходный переход. Также будут обустроены два надземных пешеходных перехода: возле ТК «Садовод» и у пересечения ул. Верхние Поля с МКАД - со стороны природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино», уточнил Бочкарёв.

Движение по путепроводу на МКАД у пересечения с улицей Верхние Поля открылось во вторник, 6 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, теперь автомобилисты смогут напрямую выезжать с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе.

