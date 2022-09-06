Бочкарёв: Новый путепровод над МКАД улучшит движение на юго-востоке Москвы
Строительство нового шестиполосного путепровода над МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля завершилось на год раньше срока, сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«С вводом объекта значительно увеличится пропускная способность всего юго-восточного участка МКАД и улучшится транспортное обслуживание нескольких районов и городских округов, в которых проживают более 700 тысяч человек», - отметил он.
Путепровод длиной 115 метров - часть реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня, где работы планируют завершить в сентябре 2023 года. В рамках этого проекта построят 15,6 км дорог, включая пять эстакад, три путепровода и один подземный пешеходный переход. Также будут обустроены два надземных пешеходных перехода: возле ТК «Садовод» и у пересечения ул. Верхние Поля с МКАД - со стороны природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино», уточнил Бочкарёв.
Движение по путепроводу на МКАД у пересечения с улицей Верхние Поля открылось во вторник, 6 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, теперь автомобилисты смогут напрямую выезжать с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+38 500 / сут.
Умерли
385 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+46 304 / сут.
- СМИ: Россия закупит у КНДР ракеты малой и средней дальности
- Поселок Теткино в Курской области остался без электроснабжения из-за обстрелов ВСУ
- Песков назвал приговор Сафронову «очень суровым»
- Рябков: России объявлена тотальная гибридная война
- Вице-премьер Чернышенко: Россия проведет свои состязания в случае недопуска до Игр-2024
- ФСБ выявила в российских регионах 187 участников «Колумбайна» и МКУ
- Песков заявил, что Путин посетит Донбасс, «когда придет время»
- Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в газовом кризисе
- Песков: Разговора о мобилизации не будет на сессии с Путиным на ВЭФ
- В Минстрое заявили о низком спросе на жилье в регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru