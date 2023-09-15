Собянин рассказал об итогах первой недели работы новых станций салатовой линии метро

По его словам, благодаря запуску финишного участка салатовой линии у порядка 130 тысяч жителей города появилось метро рядом с домом, более полумиллиона человек получили «быстрые и удобные маршруты», а экономия времени в дороге достигла до 40 минут в день.

«Например, студентам и преподавателям стало намного проще добираться до Московского физико-технического института. Теперь можно доехать на метро до «Физтеха» и сесть на бесплатный шаттл, который довезёт прямо до вуза», – указал градоначальник.

Он напомнил, что движение поездов на участке между станциями «Селигерская» и «Физтех» стартовало 7 сентября 2023 года. Новый участок улучшил транспортное обслуживание жителей районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также города Долгопрудный.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что строители возведут 39 новых станций метро в Москве за 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

