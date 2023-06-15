Собянин рассказал об итогах конкурса «Лидеры цифровой трансформации»

Мэр Москвы Сергей Собянин итоги пятого конкурса на соискание премий мэра «Лидеры цифровой трансформации - 2023».

Он отметил, что заявки на участие прислало рекордное число IT-специалистов со всей России и других стран.

«Лауреатами конкурса стали 63 коллектива. Среди них участники из 27 регионов России и девяти стран мира: Турция, Казахстан, Армения, Белоруссия, Чехия, Черногория, Австралия, Китай, Израиль», - рассказал он.

В этот раз в два раза был увеличен призовой фонд – до 42 млн руб. Победители получили по 1 млн руб., вторые места - по 600 тыс. руб., а третьи - по 400 тыс. руб.

Россия вошла в десятку стран-лидеров в сфере цифровизации

В прошлом году команда программистов из Кирова победила в номинации Департамента экономической политики и развития города Москвы на конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». Разработчики сервиса по расчету стоимости квартир в столице получили премию в размере 1 млн рублей и возможность запустить пилотный проект с городом.

Также в числе призеров конкурса оказались команды DeCODE из Комсомольска-на-Амуре с проектом сервиса «SMETAVERSE» и Spatial band из Москвы с проектом Смета.ai. Они получат премии в размере 600 и 400 тысяч рублей соответственно.

Всего в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации 2022» приняло участие 470 команд из 70 регионов России и других стран мира.

Конкурс проходит уже в пятый раз.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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