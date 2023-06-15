Собянин рассказал об итогах конкурса «Лидеры цифровой трансформации»

Мэр Москвы Сергей Собянин итоги пятого конкурса на соискание премий мэра «Лидеры цифровой трансформации - 2023».

Он отметил, что заявки на участие прислало рекордное число IT-специалистов со всей России и других стран.

«Лауреатами конкурса стали 63 коллектива. Среди них участники из 27 регионов России и девяти стран мира: Турция, Казахстан, Армения, Белоруссия, Чехия, Черногория, Австралия, Китай, Израиль», - рассказал он.

В этот раз в два раза был увеличен призовой фонд – до 42 млн руб. Победители получили по 1 млн руб., вторые места - по 600 тыс. руб., а третьи - по 400 тыс. руб.