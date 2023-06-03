Собянин рассказал об использовании цифровых технологий в коммунальном хозяйстве Москвы
Более 30 цифровых проектов работает в столице для обеспечения бесперебойной работы систем жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, цифровые технологии «умного мегаполиса» применяются во многих сферах. Применение цифровых проектов в сфере ЖКХ обеспечивает бесперебойный контроль за работой всех систем.
Градоначальник отметил, что более 30 тысяч жилых домов и объектов бюджетной сферы оснастили «умными» счетчиками с 2015 года. Вся информация с них передается автоматически. В частности, данные с датчиков на городских электрических столбах поступает в систему и позволяет специалистам онлайн отрегулировать яркость подсветки. С 56 датчиков чистоты воздуха в столице также поступают автоматически. В цифровом формате также контролируется уборка города.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru