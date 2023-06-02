Собянин подвел итоги первого конкурса по ассистивным технологиям

В столице прошел первый в России «Технологический конкурс» по ассистивным технологиям. О его итогах мэр Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

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Ассистивные технологии позволяют людям с ограниченными возможностями жить комфортнее, отметил градоначальник. По его словам, «Технологический конкурс» создан для коммуникации перспективных стартапов и бизнеса.

«В финал вышли 20 проектов, и некоторые уже получили предложения от крупных партнеров», - уточнил мэр.

Собянин рассказал о некоторых проектах. Так, разработка «Говорящий город» позволяет незрячим, слабовидящим и пожилым людям самостоятельно ориентироваться в населенном пункте. Также мэр отметил «Миолимб» - технологию создания узлов биоэлектрических протезов кисти.

Градоначальник ранее рассказал о возможностях бесплатной диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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